WP шаблон редактировать

Доброго времени суток. Есть шаблон, но нужно с ним поработать.

1. Немного поработать с цветовой гаммой.

2. Немного придется поработать с css, а именно, имеется выпадающее меню, выпадает оно в виде ссылок, а нужно что бы как блок, что бы не все ссылки в 1 блоке, а каждая ссылка в отдельном блоке.

Вроде бы все. Считайте бюджет, задавайте вопросы. Буду рад сотрудничеству, постараюсь рассмотреть все заявки.

Так же не побрезгую советом, если Вы посчитаете нужным мне его дать