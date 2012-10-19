WP шаблон редактировать

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок151 просмотр

Доброго времени суток. Есть шаблон, но нужно с ним поработать.

1. Немного поработать с цветовой гаммой.

2. Немного придется поработать с css, а именно, имеется выпадающее меню, выпадает оно в виде ссылок, а нужно что бы как блок, что бы не все ссылки в 1 блоке, а каждая ссылка в отдельном блоке.

Вроде бы все. Считайте бюджет, задавайте вопросы. Буду рад сотрудничеству, постараюсь рассмотреть все заявки.

Так же не побрезгую советом, если Вы посчитаете нужным мне его дать

CSSWordPress
13 лет назад
Abdx32
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за работу. Все сделано качественно, всегда вносили изменения если требовалось. Адекватен, приятен в общении. Советую.
Хороший заказчик, все четко и конкретно. Оплата буквально через минуту после выполнения. Приятно иметь дело с такими людьми. Спасибо

Заявки фрилансеров

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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