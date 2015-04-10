Есть Блог на WP надо доработать дизайн или обновить старый

Есть Сайт -блог (на wordpress) который надо доделать по дизайну тоесть доработать или сделать новый под функциональность которая сейчас , Но что бы было все красиво , Сделать шапку и сделать место для баннера в шапки и тд вот ссылка на сайт www.tastygames.com