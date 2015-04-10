Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS. По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android: http://apprating.ru/files/apprating.apk У нас есть полностью отрисованный дизайн ...
Есть Блог на WP надо доработать дизайн или обновить старый
Есть Сайт -блог (на wordpress) который надо доделать по дизайну тоесть доработать или сделать новый под функциональность которая сейчас , Но что бы было все красиво , Сделать шапку и сделать место для баннера в шапки и тд вот ссылка на сайт www.tastygames.com
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