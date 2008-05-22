Есть дизайн, нужно сделать отображение инфы

Есть дизайн. Нужно сделать отображение информации по 4-5 категориям (просто меняется внутрений блок). Цена - 5 у.е. за страницу. + премия, если все быстро и красиво сделаем. Работа - как оплачиваемый тест, так как ищем дизайнера на 2 крупных проекта. Спасибо. Отпишитесь те, кто готовы приступить сейчас. Формат подачи заявки - портфолио - icq. Спасибо.