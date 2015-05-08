Есть рабочий сайт, нужно сделать редизайн

Необходимо создание лендинг пейдж, тематика мебельные туры в Китай. Тексты для страницы есть, возможно небольшое изменение или дополнение. Будут рассматриватся только те кандидаты, у которых есть портфолио с работами по созданию лендинг пейдж и дизайну ...