Нужна консультация веб-дизайнера, верстальщика, веб программиста, имеющего опыт создания дизайна сайтов и лэндингов с использованием конструкторов, например, Тильда, Figma, Wix и т.д.

Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Консультация - это 60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш компьютер, а также более детальную информацию, если требуется.

Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию.

Мы ожидаем уверенную работа с графическими редакторами и опыт использования конструкторов. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь

1. Производительный компьютер,

2. Не менее 500мб свободного места на диске.

3. Стабильно быстрое интернет соединение и

4. Работающий микрофон для общения,

5. Мессенджеры с демонстрацией экрана

Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок, для проверки микрофона и демонстрации экрана.