Требуется дизайнер для создания и сборки сайта на платформе Тильда для женского коуча, специализирующегося на увеличении дохода. Необходим креативный подход и опыт работы с аналогичными проектами. Задача включает разработку уникального дизайна и его реализацию на платформе.
Юзабилити консультация по использованию конструктора сайтов
Нужна консультация веб-дизайнера, верстальщика, веб программиста, имеющего опыт создания дизайна сайтов и лэндингов с использованием конструкторов, например, Тильда, Figma, Wix и т.д.
Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Консультация - это 60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш компьютер, а также более детальную информацию, если требуется.
Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию.
Мы ожидаем уверенную работа с графическими редакторами и опыт использования конструкторов. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.
ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь
1. Производительный компьютер,
2. Не менее 500мб свободного места на диске.
3. Стабильно быстрое интернет соединение и
4. Работающий микрофон для общения,
5. Мессенджеры с демонстрацией экрана
Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок, для проверки микрофона и демонстрации экрана.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $70
Требуется разработка UI дизайна для фронт-енд сайта, который будет использоваться для протокола бесшовного соединения API. Ожидается создание интуитивно понятного и современного интерфейса с учетом всех технических требований. Подробное ТЗ будет предоставлено после отклика.Закрыт3 месяца назад
Требуется разработка дизайна сайта для парикмахерской в соответствии с техническим заданием. Включите информацию о сроках выполнения и стоимости проекта. Обеспечьте привлекательный и функциональный интерфейс для пользователей.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $200
Ищется специалист для разработки дизайна сайта с адаптивом под Vue. Важно умение работать с Bootstrap сеткой и знание принципов верстки. Предоставьте примеры ваших работ для оценки.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки нескольких проектов, включая сайт, админку и дашборды. Необходим опыт работы с медиа и создание функциональных админок для больших команд. Работа будет проходить персонально с заказчиком и небольшой командой разработки.Закрыт3 месяца назад
Ищется архитектор для редизайна текущей дизайн-системы и проектирования новой для платформы мини-приложений. Задачи включают постоянное улучшение компонентов, обработку запросов от дизайнеров и поддержку разработки. Опыт в создании и адаптации дизайн-систем приветствуется.Закрыт3 месяца назад
- $160
Требуется редизайн сайта для фирмы, предоставляющей услуги выездного шиномонтажа. Основные задачи: изменить стилистику под цветовую палитру логотипа, обновить контент согласно комментариям в Figma, заменить изображения и иконки на соответствующие тематике. Необходимо создать версии для ПК и мобильных устройств. Верстка не требуется, нужен Ul-kit для удобства работы верстальщика.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется фрилансер-дизайнер для разработки лендинга для IT-стартапа. Кандидат должен иметь минимум трехлетний опыт, портфолио с аналогичными проектами и быть готовым к высоким стандартам качества. Срок выполнения – 30 дней, предусмотрена предоплата до 30%.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется редизайн всех кнопок на сайте opaeuropa md. Необходимо обновить визуальное оформление и улучшить пользовательский интерфейс, учитывая современные тенденции дизайна. Ожидается создание стильных и удобных элементов для повышения взаимодействия с пользователями.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищем веб-дизайнера, обладающего высоким уровнем навыков в Figma. Кандидат должен проявлять внимание к деталям, иметь системное мышление и способность к самостоятельной организации времени. Ожидается ответственное и аккуратное выполнение задач.Закрыт3 месяца назад