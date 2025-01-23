Юзабилити консультация по использованию конструктора сайтов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок223 просмотра

Нужна консультация веб-дизайнера, верстальщика, веб программиста, имеющего опыт создания дизайна сайтов и лэндингов с использованием конструкторов, например, Тильда, Figma, Wix и т.д.

Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Консультация - это 60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш компьютер, а также более детальную информацию, если требуется.

Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию.

Мы ожидаем уверенную работа с графическими редакторами и опыт использования конструкторов. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь

1. Производительный компьютер,

2. Не менее 500мб свободного места на диске.

3. Стабильно быстрое интернет соединение и

4. Работающий микрофон для общения,

5. Мессенджеры с демонстрацией экрана

Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок, для проверки микрофона и демонстрации экрана.

FigmaTildaWix
3 месяца назад
nicepage
51 год
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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