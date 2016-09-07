Заголовок - 3 баннера для магазина МОТО-ШМОТО

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка108 просмотров
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ЗАКАЗ: 

Учесть следущее: 

ШТАНЫ 

http://www.legion-gear.com/venturis-pants.html 

http://www.legion-gear.com/venturis-l...pants.html 

цена для банера 10750 

http://www.legion-gear.com/fortis-pants.html 

http://www.legion-gear.com/fortis-lad...pants.html 

цена для банера 13370 

КУРТКИ 

http://www.legion-gear.com/venturis.html 

http://www.legion-gear.com/venturis-ladys.html 

цена для банера 10750 

http://www.legion-gear.com/fortis.html 

http://www.legion-gear.com/fortis-ladys.html 

цена для банера 14340 

ШЛЕМЫ 

http://www.legion-gear.com/leo-stream-edl.html 

цена для банера 11360 показать всю линейку...также в описание есть преимущества. указать про гарантию. 

http://www.legion-gear.com/octans-fame-edl.html 

цена для банера 9615 

Думаю на банере размещать по 4 товара (в ряд) два женских два мужских...обязательно обратить внимание, что есть женская экипировка, а также постараться сделать акцент на камуфляж. можно указать что скидка от 20% 

7 лет назад
arisgev84
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
7 лет назад
$50
1 день
банеры получились обалденные..спасибо Серафиме.
Спасибо за интересный проект. Жду еще:)
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