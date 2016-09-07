Заголовок - 3 баннера для магазина МОТО-ШМОТО

ЗАКАЗ:

Учесть следущее:

ШТАНЫ

http://www.legion-gear.com/venturis-pants.html

http://www.legion-gear.com/venturis-l...pants.html

цена для банера 10750

http://www.legion-gear.com/fortis-pants.html

http://www.legion-gear.com/fortis-lad...pants.html

цена для банера 13370

КУРТКИ

http://www.legion-gear.com/venturis.html

http://www.legion-gear.com/venturis-ladys.html

цена для банера 10750

http://www.legion-gear.com/fortis.html

http://www.legion-gear.com/fortis-ladys.html

цена для банера 14340

ШЛЕМЫ

http://www.legion-gear.com/leo-stream-edl.html

цена для банера 11360 показать всю линейку...также в описание есть преимущества. указать про гарантию.

http://www.legion-gear.com/octans-fame-edl.html

цена для банера 9615

Думаю на банере размещать по 4 товара (в ряд) два женских два мужских...обязательно обратить внимание, что есть женская экипировка, а также постараться сделать акцент на камуфляж. можно указать что скидка от 20%