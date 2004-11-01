Продается движок и дизайн сайта ganjubass.com. Это готовое решение в области экономики и права. Отличная возможность для тех, кто ищет готовый проект.
Продажа PHP чата
$200Закрытнет заявок241 просмотр
Продается чат написанный на PHP&MySql. В чате есть общая комната, приват. У каждого пользователя есть возможность выбирать для себя персональный смайлик, который виден другим пользователям. Есть возможность изменять свою информацию, в том числе пароль и т.д. Чат использует высококлассные смайлики. В данный момент все кнопки имеют надписи на английском языке, но я переделаю на любой нужный вам язык буквально за несколько минут.
На чат вы можете зайти прямо по этой ссылке http://www.7FlashDesign.com/chat/chat.php
или по ссылке на моем персональном сайте http://www.7FlashDesign.com/
Возможна любая переделка на ваш вкус.
21 год назад
Гость 7FlashDesign
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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- $500Экономика и Правонет заявокЗакрыт20 лет назад