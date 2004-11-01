Продажа PHP чата

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Экономика и Право
Закрытнет заявок241 просмотр

Продается чат написанный на PHP&MySql. В чате есть общая комната, приват. У каждого пользователя есть возможность выбирать для себя персональный смайлик, который виден другим пользователям. Есть возможность изменять свою информацию, в том числе пароль и т.д. Чат использует высококлассные смайлики. В данный момент все кнопки имеют надписи на английском языке, но я переделаю на любой нужный вам язык буквально за несколько минут.

На чат вы можете зайти прямо по этой ссылке http://www.7FlashDesign.com/chat/chat.php

или по ссылке на моем персональном сайте http://www.7FlashDesign.com/

Возможна любая переделка на ваш вкус.

MySQLPHP
21 год назад
7FlashDesign
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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Нет заявок фрилансеров

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