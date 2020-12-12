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  • Дописать скрипт на selenium

    Скрипт уже написан на selenium авторизуется на сайте вводит нужное значение в поле получает страницу. нужно преобразовать в pdf старницу убрать несколько банеров с готового pdf файла. Плюс добавить по запросу гугл перевод. используется fastify язык ...

    JavascriptSeleniumFastify
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Разработать бэкенд на javascript

    Подробности проекта будут обсуждаются лично, цена будет зависит от навыков и опыта. Без опыта в бэке не писать. В отклике написать "BACKEND" (защита от спама), сообщения без этой метки расматриваться не будут. Необходимый минимум по технологиям: fastify.js + библиотеки ...

    JavascriptDockerFastify
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Fullstack javascript разработчик на проект

    Подробности проекта будут обсуждаются лично, цена будет зависит от навыков и опыта. Без опыта в бэке и парсинге не писать. В отклике написать "FULLSTACK" (защита от спама), сообщения без этой метки расматриваться не будут. Необходимый минимум по технологиям: ...

    JavascriptLinuxDockerReact.jsFastify
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Реализовать веб сервер на базе NestJS

    $90

    В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...

    FirebaseNestJSFastify
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Node js разработчик

    На новый проект нужен node js разработчик. Предпочтительно на fastify, но не принципиально. Проект представляет из себя платформу для проведения анкетирования (фото/видео ответы) Эта вторая версия платформы В откликах прошу указывать ставку

    JavascriptFastify
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Node js (Fastify) разработчик

    В существующее API необходимо добавить скрипт автоматизации некоторых процессов, которые сейчас в полуручном режиме плюс обновление библиотек и прочие правки В откликах прошу указывать ставку Спасибо

    JavascriptFastify
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дашборда - Node.JS, React.JS

    Привет :) Наша компания занимается продажей траффика. И нам нужно создать интерфейс(дашбор) для наших клиентов и админа. Нужны Front-End(React.js) и Back-End(Node.js и Expres,Koa,Fastify) разрабочики. Back-End разработчик должен хорошо знать Mysql(MariaDb) - придеться работать с большими таблицами. Для фронта будет выбрана ...

    MySQLBootstrapNode.jsReact.jsFastify
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад