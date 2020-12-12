Скрипт уже написан на selenium авторизуется на сайте вводит нужное значение в поле получает страницу. нужно преобразовать в pdf старницу убрать несколько банеров с готового pdf файла. Плюс добавить по запросу гугл перевод. используется fastify язык ...
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- JavascriptSeleniumFastifyВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Подробности проекта будут обсуждаются лично, цена будет зависит от навыков и опыта. Без опыта в бэке не писать. В отклике написать "BACKEND" (защита от спама), сообщения без этой метки расматриваться не будут. Необходимый минимум по технологиям: fastify.js + библиотеки ...JavascriptDockerFastifyВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Подробности проекта будут обсуждаются лично, цена будет зависит от навыков и опыта. Без опыта в бэке и парсинге не писать. В отклике написать "FULLSTACK" (защита от спама), сообщения без этой метки расматриваться не будут. Необходимый минимум по технологиям: ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $90
В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
На новый проект нужен node js разработчик. Предпочтительно на fastify, но не принципиально. Проект представляет из себя платформу для проведения анкетирования (фото/видео ответы) Эта вторая версия платформы В откликах прошу указывать ставкуJavascriptFastifyПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
В существующее API необходимо добавить скрипт автоматизации некоторых процессов, которые сейчас в полуручном режиме плюс обновление библиотек и прочие правки В откликах прошу указывать ставку СпасибоJavascriptFastifyВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Привет :) Наша компания занимается продажей траффика. И нам нужно создать интерфейс(дашбор) для наших клиентов и админа. Нужны Front-End(React.js) и Back-End(Node.js и Expres,Koa,Fastify) разрабочики. Back-End разработчик должен хорошо знать Mysql(MariaDb) - придеться работать с большими таблицами. Для фронта будет выбрана ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад