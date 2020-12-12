Подробности проекта будут обсуждаются лично, цена будет зависит от навыков и опыта. Без опыта в бэке и парсинге не писать. В отклике написать "FULLSTACK" (защита от спама), сообщения без этой метки расматриваться не будут. Необходимый минимум по технологиям: ...