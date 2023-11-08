Кредит под залог недвижимости в Испании.

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
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у нас хорошая недвижимость в Одессе, Испания . Занимаемся строительством отелей в Испании (действующие объекты) . Хотим взять кредит под залог нашей недвижимости под 15% годовых. Валюта евро. Готовы заплатить посредникам за привлечение/сведение с заинтересованным.

4 месяца назад
guest_1709803955012
год в сервисе
Была
4 месяца назад

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