Необхідно прорахувати воронку продаж для фінансових послуг, змінити валюту на гривні, встановити бюджет 140 000 грн на місяць, конверсію 7% і відмову по кредиту 50%. Потрібно визначити кількість лідів та необхідний бюджет на них.
Кредит под залог недвижимости в Испании.
у нас хорошая недвижимость в Одессе, Испания . Занимаемся строительством отелей в Испании (действующие объекты) . Хотим взять кредит под залог нашей недвижимости под 15% годовых. Валюта евро. Готовы заплатить посредникам за привлечение/сведение с заинтересованным.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Финансовые услугинет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется написать курсовую работу на тему 'Трудовые ресурсы организации: состав и структура персонала, планирование его численности'. Дисциплина — экономика организации. Методические материалы предоставлены в закрепленном файле.Финансовые услуги2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется специалист по Odoo Accounting для настройки журналов учета и процессов финансового учета в магазине. Знание английского и опыт в бухгалтерском учете обязательны. Задачи включают формирование отчетов и сопровождение финансовых процессов в ритейле.Финансовые услуги2 заявкиЗакрытгод назад
- $400
Ищутся специалисты с опытом в форекс или криптовалютной торговле для анализа структуры рынка и написания финансового письма. Услуги хорошо оплачиваются. Необходимы знания ключевых терминов и подтверждение успехов в торговле.Финансовые услуги1 заявкаЗакрытнет даты
Требуется разработать файл прогнозирования товаров, основываясь на уже имеющихся данных. Обеспечьте точность прогнозов и представьте информацию в удобном формате для анализа.Финансовые услуги5 заявокЗакрытгод назад
- $20
Разработать инвестиционный план для стартапа, включая создание бизнес-плана, с использованием международных стандартов. Ожидается детальный подход к финансовым аспектам и структуре документа.Финансовые услуги6 заявокЗакрытгод назад
- $1000
Требуется разработка финансовой модели для открытия глэмпинга с целью анализа затрат в Казахстане и России. Необходима возможность сравнения различных вариантов. Координаты и название мест будут предоставлены. Дополнительные детали обсуждаются в личном диалоге.Финансовые услуги6 заявокЗакрытгод назад
Ищется специалист по онлайн трейдингу для консультации. Необходимо обсудить ключевые моменты и выбрать подходящую платформу. Требуется большой опыт и успешные трейдовые кейсы.Финансовые услуги3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка финансовой модели в Excel, включающей расчет собственных капиталов, долгов и товарных запасов. Модель должна отображать данные в ПиУ и балансе. Все необходимые данные будут предоставлены.Финансовые услуги4 заявкиЗакрытгод назад
Ищется специалист для разовой консультации по настройке формул в Google Таблицах для отслеживания заказов на производстве. Требуется помощь в настройке и объяснение функционала во время одного часа общения.Финансовые услуги1 исполнительЗавершенгод назад