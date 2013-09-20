Необходимо выбрать многопрофильную компанию. Провести для нее: - Портфельный анализ и выявить стратегически значимые направления деятельности (матрица БКГ, Многокритериальная матрица Маккинзи); - Для выделенных направлений (направления) предложить возможности роста (матрица Ансоффа, Матрица внешних ...
Кредиты webmoeny
Нужна помощь с кредитом вебмани на начаьном атестате
есть сервисы где не совсем все понятно, на счет wmc кошельков именно для начального атестата и подобного
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