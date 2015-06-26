Сравнительный анализ оценки стоимости акций компании на примере СБ РФ

$265
  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Завершен1 заявка106 просмотров

Магистерская диссертация. Объём от 100 страниц. Антиплагиат 72 %.35 дней

10 лет назад
Lenhen26
Елена 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$265
35 дней
Очень хорошая работа. Рекомендую тем, кто в запасе имеет +15 дней. Работа была срочная и сложная, поэтому срыв сроков был ожидаемый. Если сразу это учесть, то все oK.
Непростой диплом, сотрудничество прошло успешно.

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avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
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