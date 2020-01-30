Тези доповіді на конференцію в КНТЕУ

Финансовые услугиЗакрыт2 заявки229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема тезисів «Регуляторні вимоги до діяльності страхових компаній»

4 года назад
guest_15834223490297
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Помощь в решении экономических задач в ARIS

    Моделирование бизнес-процессов по финансовому профилю. Нужен человек имеющий опыт работы с данным ПО и обладающий экономическим складом ума для решения функций. В отклике телеграм, бюджет по договоренности

    Финансовые услуги3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Открыть PayPal шлюз для приема средств благотворительный краудфаундинг

    $200

    Открыть PayPal шлюз для приема средств благотворительный краудфаундинг  Имеется сайт волонтерского центра с автоматизированным приемом средств и термометром собранных средств при помощи PayPal Необходимо предоставить счет резидента страны, где физлица или организации могут принимать средства в PayPal ...

    Финансовые услуги2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Задачи по микроэкономике

    Необходимо решить порядка десяти маленьких задач по микроэкономике. Задачи не сложные. Необходимо поэтапное решение с объяснением и комментариями. [b]Пошаговое и раскрытое решение[/b] [b]Детальное объяснение каждого действия[/b]

    Финансовые услуги9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание финансовой модели проекта для инвестора

    Ищем специалиста с реальным опытом работы с инвестиционными проектами (привлечение инвестиций в проект, взаимодействие с инвесторами). Портфолио приветствуется.  Задача - создать финансовую модель проекта с расчетом основных экономических показателей.  Задача упрощается тем, что основные данные по проекту ...

    Финансовые услуги1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Моделирование бизнес процесса в ARIS Designer

    Моделирование бизнес-процессов по финансовому профилю. Сами модели уже готовы. Необходимо отработать замечания: заполнение данных по интерфейсам процесса и проверка интеграции по событиям между моделями и иными БП. В отклике телеграм или почту.  Нужен человек с опытом работы ...

    Финансовые услугинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статист с платным доступом на ресурс statista.com

    Нужен статист/аналилитик/БА/инфографер с платным доступом на ресурс [url=http://statista.com/]statista.com[/url] (выгрузка 10 таблиц), задача на 5 минут, никаких манипуляций с файлами делать не нужно, интересует базовая выгрузка ресурса [url=http://statista.com/]statista.com[/url] Файл с необходимыми ссылками сброшу дополнительно. Задача мегасрочная. Жду ваших предложений.

    Финансовые услуги1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать просчет окупаемости объекта инвестиций- квартира

    Нужно сделать просчет окупаемости объекта инвестиций- квартира пентхаус, г. Чернигов 200 кв.м, стоимость 100к долл по результатам которого хотелось бы получить ответы на вопросы: - стоит ли его покупать? - сколько будет срок окупаемости? - как сократить срок окупаемости? - ...

    Финансовые услуги7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Просчет окупаемости объекта

    нужно сделать просчет окупаемости объекта инвестиций- квартира пентхаус, г. Чернигов 200 кв.м, стоимость 100к долл по результатам которого хотелось бы получить ответы на вопросы: - стоит ли его покупать? - сколько будет срок окупаемости? - как сократить срок окупаемости? - ...

    Финансовые услуги1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшой одномерный SWOT-анализ рентабельности магазина

    $25

    Необходимо выполнить практическую работу на расчету одномерного SWOT-анализа. Математически вычислить количественную оценку параметров. Заполнить матрицу одномерного SWOT-анализа «Риски – Возможности». Методический материал предоставлю. Методика расчетов схожа с методикой расчета конкурентоспособности товара. Объем работы небольшой, но главное уметь производить вычисления ...

    Финансовые услуги1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад