Айдентика для физического лица

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт15 заявок176 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать минималистичный комплект айдентики для физического лица.

В него входят (в порядке убывания важности):

— Визитка

— Бланк для электронных писем

— Заглушка на сайт

— Бланк для MS Office

— Именной логотип

— Макет конвертов

— Бланк резюме

— Шаблон именных открыток на все случаи жизни (поздравление с днем рождения, поздравление с Новым Годом, приглашение и проч.)

12 лет назад
ifraud
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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