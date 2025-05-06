Brand book для appliance repair компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт6 заявок15 просмотров

Необходимо разработать корпоративный стиль для новой компании по ремонту бытовой техники.

Необходимо создать:

  • Логотип

  • Визитки

  • Наклейки

  • Брендирование автомобиля

В ходе проекта у меня могут возникнуть дополнительные запросы

Оплата PayPal

Создание логотипов
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