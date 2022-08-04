Требуется разработать векторный логотип для компании mideast.estate, занимающейся продажей недвижимости. Также необходимо создать фирменный бланк для email-рассылок. Ожидается простой и запоминающийся дизайн, соответствующий тематике бизнеса.
Бренд бук ( базова розробка стилю, логотипу, тільки з міста Чернігів)
Потрібен бренд бук для фірми яка складається сто, магазину, авто мийки
Заявки фрилансеров
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