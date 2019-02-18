Брендбук для ювелирного дома

Необходимо в короткие сроки разработать дипломы победителей интеллектуального конкурса. Формат: А3, готовый к печати Количество: в идеале 3, но будет и 1го достаточно Язык: Ру Цветовая гамма: полностью свободно. Логотип без привязки к цвету, так что можно предлагать, что ...
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Логотип есть. Нужно разработать полное руководство по использованию логотипа и фирменных элементов в различных носителях. Приблизительный объем работ в данном примере https://issuu.com/aurorabarealisse/docs/almayass_brandbook_july2018_
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