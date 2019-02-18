Брендбук для ювелирного дома

Фирменный стильЗакрыт17 заявок275 просмотров
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Логотип есть. Нужно разработать полное руководство по использованию логотипа и фирменных элементов в различных носителях. Приблизительный объем работ в данном примере https://issuu.com/aurorabarealisse/docs/almayass_brandbook_july2018_

5 лет назад
kdojun
36 летТаджикистан
5 лет в сервисе
Был
год назад