Требуется дизайнер для создания логотипов и брендовых материалов для интернет-магазина на платформе Ozon. Ищутся креативные идеи и опыт в разработке визуальной идентичности для торговых марок.
Дизайн коммерческого предложения
Требуется дизайнер для разработки графического оформления коммерческого предложения. Необходимо создать привлекательный и профессиональный дизайн, который будет использоваться для презентации услуг компании клиентам.
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