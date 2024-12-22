Дизайн коммерческого предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт1 заявка36 просмотров

Требуется дизайнер для разработки графического оформления коммерческого предложения. Необходимо создать привлекательный и профессиональный дизайн, который будет использоваться для презентации услуг компании клиентам.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Серафим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад