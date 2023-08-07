Дизайн концепция ресторана

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн логотипа, фирм.стиля и брендбука Coffee Raw
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Разработки стилистики/логотипа/брендбука для Грузинского кафе.
Разработка стилистики проекта
1. Логотип: Основные + дополнительные версии. Монохром. Допустимые цветовые сочетания. Охранное поле. Варианты использования, минимальные размеры. Стилеобразующие элементы.
2. Фирменные цвета.
3. Шрифт.
4. Фирменные шрифты.
5. Брендбук: Бейджи. Форма сотрудников зала. Форма сотрудников кухни. Вывеска. Входная группа. Фирменные иконки. Флажки в хинкали. Плейсметы. Счетница. Меню. Тетрадь броней. Режимник. Упаковка доставки. Стикеры на упаковку. Панель кронштейн. Сетка 9ка для Инстаграм. Хайлайтсы Инстаграм. Иконка для tg канала.
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