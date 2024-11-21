Дизайн оформления канала в Telegram

Создание универсального шаблона карточки товара для интернет-магазина с адаптивным и минималистичным дизайном. Шаблон должен включать элементы, напоминающие автомобильные детали, и соответствовать цветам бренда АвтоВАЗа. Форматы: PSD, Figma или другие удобные для редактирования. Основное внимание на возможность замены изображения и текста для различных товаров.