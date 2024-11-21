Требуется дизайнер для разработки брендбука для архитектурной компании. Необходимы примеры работ и кейсов. Оплата по договору. Задача включает создание фирменного стиля, отражающего уникальность компании.
Дизайн оформления канала в Telegram
Разработка единого стиля оформления канала в Telegram, включая создание аватара, шаблонов карточек для постинга, набора красивых букв, персонального стикера и обоев на канал. Необходимы прайс и примеры работ.
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