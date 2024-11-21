Дизайн оформления канала в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт1 заявка252 просмотра

Разработка единого стиля оформления канала в Telegram, включая создание аватара, шаблонов карточек для постинга, набора красивых букв, персонального стикера и обоев на канал. Необходимы прайс и примеры работ.

TelegramСоздание аватарокСоздание стикеров
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Антон
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад