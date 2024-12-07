Дизайн резюме в минималистическом стиле

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Закрыт5 заявок416 просмотров

Нужен дизайнер для создания резюме на одну страницу в стиле минимализма. Требуется аккуратный шрифт и четкая визуальная иерархия, выполненное в черно-белых тонах. Заказчик - художник, но не умеет работать в минимализме.

4 месяца назад
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