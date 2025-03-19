Дизайнер для бренд бука и платформы бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт1 заявка179 просмотров

Срочно требуется дизайнер для создания бренд бука и платформы бренда. Необходимо предоставить портфолио с работами и указать цену в личные сообщения.

25 дней назад
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Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
25 дней назад