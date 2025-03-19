Ищется дизайнер для разработки айдентики интернет-магазина, специализирующегося на винтажных вещах. Необходимы уникальные визуальные решения, включая логотип, цветовую палитру и другие элементы фирменного стиля, отражающие концепцию магазина и привлекающие целевую аудиторию.
Дизайнер для бренд бука и платформы бренда
Срочно требуется дизайнер для создания бренд бука и платформы бренда. Необходимо предоставить портфолио с работами и указать цену в личные сообщения.
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