Дизайнер для бренда KosmoShtuchki

Ищем дизайнера для бренда KosmoShtuchki. Обязанности: Уметь самому разрабатывать креативы для продуктов компании, определять уникальные особенности и преимущества продукта, передавать информацию ясно и лаконично, придерживаться фирменного стиля KosmoShtuchki. Требования: Опыт в разработке дизайна для электронных платформ от 2-х лет, глубокое понимание принципов дизайна и инфографики, свидетельства реализации успешных проектов, креативное мышление и собственное видение, умение работать в сжатые сроки. Пожалуйста, присылайте свое портфолио и сопроводительное письмо в личные сообщения. Портфолио должно быть с ссылкой на облако. Несколько фото просто отправленные вместе с сопроводительным письмом или ссылка на тг канал не приветствуется.