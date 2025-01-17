Школе английского языка требуется креативный дизайнер для разработки запоминающегося фирменного стиля. Необходимы навыки работы в Figma и с 3D моделями. Срок выполнения — около одного месяца, зарплата 20 000. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Дизайнер для бренда KosmoShtuchki
Ищем дизайнера для бренда KosmoShtuchki. Обязанности: Уметь самому разрабатывать креативы для продуктов компании, определять уникальные особенности и преимущества продукта, передавать информацию ясно и лаконично, придерживаться фирменного стиля KosmoShtuchki. Требования: Опыт в разработке дизайна для электронных платформ от 2-х лет, глубокое понимание принципов дизайна и инфографики, свидетельства реализации успешных проектов, креативное мышление и собственное видение, умение работать в сжатые сроки. Пожалуйста, присылайте свое портфолио и сопроводительное письмо в личные сообщения. Портфолио должно быть с ссылкой на облако. Несколько фото просто отправленные вместе с сопроводительным письмом или ссылка на тг канал не приветствуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки визуального контента для клиники. Необходимы креативные идеи и опыт в создании фирменного стиля. Проект включает создание различных материалов для использования в клинической среде.Фирменный стиль5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для создания фирменного стиля и брендбука для благотворительной мастерской. Ищем новичка, готового работать на постоянной основе с хорошей оплатой.Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется графический дизайнер для разработки логотипа и создания фирменного стиля бренда. Ищем оригинальные идеи, этикетки и креативный подход. Обязателен опыт и наличие портфолио с примерами работ.Фирменный стиль6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для упаковки брендбуков и разработки фирменного стиля, включая создание логотипов. Необходим опыт работы от 1 года, грамотность и ответственность. Важно соблюдение сроков выполнения задач.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для разработки фирменного стиля бренда мужской одежды. Задачи: создание айдентики, дизайн сайта, обтравка фотографий, оформление постов в соцсетях и печатной продукции. Необходимы навыки работы в Фотошопе, Люстре и Фигме. Доступна удаленная работа с оплатой подписок за счет компании.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка новых карточек для офиса с учетом фирменного стиля компании. Необходим креативный подход и высокий уровень профессионализма в дизайне. Оплата работы будет достойной.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для создания графического оформления коммерческого предложения. Необходимо разработать привлекательный и профессиональный дизайн, который будет использован для презентации услуг компании клиентам. Ожидается уникальный подход и внимание к деталям.Фирменный стиль1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания логотипов и брендовых материалов для интернет-магазина на платформе Ozon. Ищутся креативные идеи и опыт в разработке визуальной идентичности для торговых марок.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать уникальный бренд-дизайн, который будет отражать суть и ценности компании. Ищется профессионал с опытом и креативным подходом к работе. Оплата обсуждаема.Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт4 месяца назад