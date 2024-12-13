Дизайнер для оформления коммерческого предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки313 просмотров

Требуется дизайнер для создания оформления коммерческого предложения. Необходимо разработать привлекательный и профессиональный дизайн, который будет соответствовать корпоративному стилю компании.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Милена
 
28 лет
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Серафим
 
18 лет
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Павел
 
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Был
4 месяца назад
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Михаил
 
40 лет
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Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Фирменный стиль