Требуется дизайнер для создания графики и редизайна логотипа в едином стиле. Задачи включают создание бренд-бука, баннеров и лендингов в бьюти сфере. Важно быстро реагировать на задачи, привносить креативность и использовать нейросети для наложения текста на графику. Примеры работ обязательны.
Дизайнер для оформления коммерческого предложения
Требуется дизайнер для создания оформления коммерческого предложения. Необходимо разработать привлекательный и профессиональный дизайн, который будет соответствовать корпоративному стилю компании.
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