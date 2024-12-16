Сервис по ремонту Apple техники на Бали ищет дизайнера для подготовки презентаций о компании, создания фирменной брошюры и визиток. Работы должны быть выполнены в современном минималистичном стиле, на русском и английском языках. Опыт в создании презентаций и рекламных материалов обязателен, требуется предоставление портфолио. Оплата будет договорной.