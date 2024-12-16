Дизайнер для подготовки презентаций и рекламных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки154 просмотра

Сервис по ремонту Apple техники на Бали ищет дизайнера для подготовки презентаций о компании, создания фирменной брошюры и визиток. Работы должны быть выполнены в современном минималистичном стиле, на русском и английском языках. Опыт в создании презентаций и рекламных материалов обязателен, требуется предоставление портфолио. Оплата будет договорной.

Создание презентаций
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Анна
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
5 месяцев назад
#1
Фирменный стиль