Дизайнер для проекта школы английского языка

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Закрыт4 заявки12 просмотров

Ищу дизайнера для проекта школы английского языка. Основные задачи включают создание чек-листов, разработку флаера и рекламных подач. Оплата обсуждается индивидуально с каждым кандидатом.

11 дней назад
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