Дизайнер для разработки фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки161 просмотр

Ищу дизайнера для разработки фирменного стиля для благотворительной мастерской. Нужен новичок, который сможет создать брендбук. Возможна работа на постоянной основе с хорошей оплатой.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Александра
 
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Иван
 
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3 месяца назад
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Никита
 
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19 дней назад
4 месяца назад