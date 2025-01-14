Дизайнер для разработки фирменного стиля

Требуется дизайнер для создания графики и редизайна логотипа в едином стиле. Задачи включают создание бренд-бука, баннеров и лендингов в бьюти сфере. Важно быстро реагировать на задачи, привносить креативность и использовать нейросети для наложения текста на графику. Примеры работ обязательны.