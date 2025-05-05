Дизайнер для ребрендинга автоспортивной команды

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
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Ищем дизайнера для ребрендинга автоспортивной команды. Необходимо разработать новый логотип, отражающий дух команды и автоспорта, а также создать фирменный стиль и подготовить дизайн для мерча. Требуется портфолио с сильными примерами айдентики/брендинга и опыт в создании фирменных стилей. Опыт в спортивной или автоспортивной сфере будет плюсом.

Создание логотипов
день назад
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Заявки фрилансеров

Евгени
 
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Фирменный стиль
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