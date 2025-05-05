Дизайнер для ребрендинга автоспортивной команды

Ищем дизайнера для ребрендинга автоспортивной команды. Необходимо разработать новый логотип, отражающий дух команды и автоспорта, а также создать фирменный стиль и подготовить дизайн для мерча. Требуется портфолио с сильными примерами айдентики/брендинга и опыт в создании фирменных стилей. Опыт в спортивной или автоспортивной сфере будет плюсом.