Дизайнер для создания этикеток

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки230 просмотров

Ищу дизайнера в команду, графический и веб дизайнер. Сейчас задача сделать этикетки для продукции. Стоимость одной этикетки 500 р.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Фирменный стиль