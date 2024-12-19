Дизайнер для создания графики и редизайна логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки242 просмотра

Ищем ответственного и креативного дизайнера для создания изображений в едином стиле, редизайна логотипа, создания бренд-бука и презентаций, а также лендингов. Требуется быстро реагировать на задачи, создавать баннеры и обложки, привносить креативность. Владеете нейросетью и умеете накладывать текст на графику. Тематика - бьюти сфера, ногтевой сервис и подология. Требуются примеры работ.

Дизайн лендинговОтрисовка логотиповСоздание баннеровСоздание презентаций
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Матвей
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
17 минут назад
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4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Фирменный стиль