Ищем ответственного и креативного дизайнера для создания изображений в едином стиле, редизайна логотипа, создания бренд-бука и презентаций, а также лендингов. Требуется быстро реагировать на задачи, создавать баннеры и обложки, привносить креативность. Владеете нейросетью и умеете накладывать текст на графику. Тематика - бьюти сфера, ногтевой сервис и подология. Требуются примеры работ.