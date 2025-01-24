Дизайнер для создания прайса для IG и печати

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок205 просмотров

Требуется дизайнер для разработки прайса для Instagram Stories и для печати. Основная ниша - массаж. Прайс должен быть привлекательным и профессиональным, чтобы соответствовать стилю и тематике массажа.

Instagram
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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3 месяца назад
#1
Фирменный стиль