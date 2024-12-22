Дизайнер логотипов и брендовых материалов

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Ищу дизайнера для разработки логотипов и брендовых материалов для интернет-магазина на платформе Ozon. Необходимы креативные идеи и опыт в создании визуальной идентичности для торговых марок.

OzonСоздание логотипов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Фирменный стиль
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад