Дизайнер на аутсорс для работы над проектами

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки170 просмотров

В нашу команду требуются дизайнеры на аутсорс для работы над разнообразными проектами. Ищем специалистов, умеющих работать с инфографикой, создавать презентации, баннеры, сертификаты, меню, прайсы, гайды, разрабатывать фирменный стиль, оформлять соцсети и сайты. Пожалуйста, отправляйте свое портфолио для более оперативного рассмотрения заявки.

Создание баннеровСоздание инфографикиСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
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