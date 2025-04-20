Ищется графический дизайнер для создания уникального фирменного стиля архитектурного агентства. Задача включает разработку привлекательного дизайна, который будет отражать специфику и ценности компании. Необходимы оригинальные решения и креативный подход.
Дизайнер одежды для нового бренда спортивной одежды
Ищу дизайнера одежды для нового и уникального бренда мужской спортивной одежды. Сегмент выше среднего/премиум. Уклон на стиль и философию. По оплате обсудим лично. Также если вы креативны, понимаете в стиле и хотите создавать что-то новое - пишите, подумаем о сотрудничестве! Открыты к любым предложениям.
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