Дизайнер одежды для нового бренда спортивной одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки387 просмотров

Ищу дизайнера одежды для нового и уникального бренда мужской спортивной одежды. Сегмент выше среднего/премиум. Уклон на стиль и философию. По оплате обсудим лично. Также если вы креативны, понимаете в стиле и хотите создавать что-то новое - пишите, подумаем о сотрудничестве! Открыты к любым предложениям.

Дизайн одежды
12 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва(-1)
12 дней назад