Фирменный стиль мастерской встраиваемой мебели

Фирменный стильЗавершен34 заявки380 просмотров
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Изготовить элементы фирменного стиля:

• логотип;

• визитки мастерской, мастера;

• вывеску;

• макеты для каталога образцов: титульная страница, страница содержимого.

12 лет назад
sas500
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
$152
5 дней
Выполнено на высоком профессиональном уровне и в срок.
Очень хорошее впечатление от сотрудничества с Александром! Грамотный заказчик и приятный в общении человек.
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