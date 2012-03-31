Фирменный стиль. Приватно для Седько Игорь

Фирменный стильЗавершен2 заявки240 просмотров
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Нужно разработать для европейской фирмы названия фирмы и фирменный стиль. Направления фирмы сервис по приему платежей и реклама.

12 лет назад
Slava_NN
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$180
7 дней
Работы выполнена со вкусом, профессионализмом. Рекомендую.
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