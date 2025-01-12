Графический дизайнер для логотипа и фирменного стиля

Ищем графического дизайнера, который сможет разработать логотип, создать этикетки и разработать фирменный стиль для нашего бренда. Кандидаты должны иметь опыт в дизайне и портфолио с примерами работ. Мы ищем оригинальные идеи и креативность в подходе к дизайну.