Графический дизайнер для логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок192 просмотра

Ищем графического дизайнера, который сможет разработать логотип, создать этикетки и разработать фирменный стиль для нашего бренда. Кандидаты должны иметь опыт в дизайне и портфолио с примерами работ. Мы ищем оригинальные идеи и креативность в подходе к дизайну.

Создание логотипов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Иван
 
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#1
Фирменный стиль
Абдулазиз
 
29 лет
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21 день назад
4 месяца назад