Я ищу графического дизайнера для работы над проектом премиального бренда домашней парфюмерии, который включает в себя свечи и диффузоры.

Важно разработать лого и дизайн упаковки, а также заниматься креативом для оформления соцсетей, вкладышей и баннеров.

В перспективе возможна работа над дизайном сайта, поэтому владение веб-дизайном будет плюсом.

Требуется чувство эстетики, внимание к деталям, любовь к минимализму, ответственность и исполнительность.

Обязательно прикрепите ссылку на портфолио с работами в схожих тематиках.