Создание универсального шаблона карточки товара для интернет-магазина с адаптивным и минималистичным дизайном. Шаблон должен включать элементы, напоминающие автомобильные детали, и соответствовать цветам бренда АвтоВАЗа. Форматы: PSD, Figma или другие удобные для редактирования. Основное внимание на возможность замены изображения и текста для различных товаров.
Графический дизайнер для премиального бренда домашней парфюмерии
Я ищу графического дизайнера для работы над проектом премиального бренда домашней парфюмерии, который включает в себя свечи и диффузоры.
Важно разработать лого и дизайн упаковки, а также заниматься креативом для оформления соцсетей, вкладышей и баннеров.
В перспективе возможна работа над дизайном сайта, поэтому владение веб-дизайном будет плюсом.
Требуется чувство эстетики, внимание к деталям, любовь к минимализму, ответственность и исполнительность.
Обязательно прикрепите ссылку на портфолио с работами в схожих тематиках.
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