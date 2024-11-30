Графический дизайнер для премиального бренда домашней парфюмерии

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок194 просмотра

Я ищу графического дизайнера для работы над проектом премиального бренда домашней парфюмерии, который включает в себя свечи и диффузоры.

Важно разработать лого и дизайн упаковки, а также заниматься креативом для оформления соцсетей, вкладышей и баннеров.

В перспективе возможна работа над дизайном сайта, поэтому владение веб-дизайном будет плюсом.

Требуется чувство эстетики, внимание к деталям, любовь к минимализму, ответственность и исполнительность.

Обязательно прикрепите ссылку на портфолио с работами в схожих тематиках.

Создание баннеровСоздание логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Фирменный стиль