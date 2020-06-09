Ищем дизайнера для разработки pdf-презентации (КП)

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Закрыт30 заявок587 просмотров

Нужна pdf-презентация на 5-6 страниц. У нас уже готов сайт(http://uniqueprint.uz), исходя из ее структуры нужно разработать pdf-презентацию для рассылки. Предлагайте сроки и цены.

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5 лет назад
itprogress
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Заявки фрилансеров

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