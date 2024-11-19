Ищу дизайнера для создания брендбука

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок346 просмотров

Я ищу дизайнера, который сможет создать брендбук для архитектурной компании.

Оплата будет по договору.

Пожалуйста, пишите сразу с примерами ваших работ (кейсы).

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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Фирменный стиль