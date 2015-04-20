Требуется составить коммерческое предложение для ресторанов и отелей на проведение фотосессий в их интерьере.

Заказчик: интерьер магазин одежды.

Указать нашу посещаемость, фотографии . Все это грамотно и красиво оформить, так что бы хотелось предоставить нам этот интерьер.