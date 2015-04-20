Коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт9 заявок163 просмотра

Требуется составить коммерческое предложение для ресторанов и отелей на проведение фотосессий в их интерьере.

Заказчик: интерьер магазин одежды.

Указать нашу посещаемость, фотографии . Все это грамотно и красиво оформить, так что бы хотелось предоставить нам этот интерьер.

10 лет назад
Genfald
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн визитки

    $30

    Требуется сделать дизайн визитки для компании, которая поставляет строительные материалы. Стиль дизайна – строгий, деловой. Контактные данные, которые нужно будет разместить на визитке: ФИО; должность; телефон рабочий; телефон сотовый; электронный адрес; сайт ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн прайс листов

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Необходим дизайн шапки фирменных документов, прайс-листов и коммерческих предложений, в котором будут указаны несколько контактов компании по городам деятельности. Цветовую палитру и дизайн можно адаптировать под дизайн шапки сайта, хотелось бы, чтобы ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформление для магазина канцтоваров

    Необходимо сделать макеты (.cdr) элементов фирменного оформления магазина канцтоваров (все размеры указаны в см) 1. Окно 3 штуки, все одинаковые. 2 окна расположено рядом, 1 обособлено. высота 210, ширина 125. Информация на макетах ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Календарики, листовки

    Ищем патриотов, которые помогут создать дизайн календариков, листовок и буклетов для организации Правый Сектор Днепропетровск.

    Фирменный стиль7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание фирменного стиля

    Добрый день. Проект 1. Логотип - есть. Необходимо разработать: макет визитки, фирменного бланка, конверта. Проект 2. Необходимо разработать: логотип, макет визитки, фирменного бланка, конверта - ...

    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Евробуклет, 2 фальца

    Добрый день, необходим красочный буклет для производственной компании, примерный макет, то что где надо сделать, отправим понравившемуся кандидату, выбираем по портфолио, условия оплаты в профиле.

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад