Уважаемые дизайнеры! Компания FitMania ищет специалистов для разработки корпоративного стиля и общего дизайн проекта для нашего старт-апа. Рассмотрим возможность долгосрочного сотрудничества на правах полноценного долевого участника в юр. лице. ...
Логотип для магазина, а в будущем (дай Бог) холдинга - ДеловойМаркет
Добрый день, уважаемый Антон!
Настал час, когда я все-таки решился пойти на шаг заказа первой в моей жизни услуги для молодого проекта, который, дай Бог, сможет развиться в нечто большее, чем просто маленький офис, в котором на данный момент трудится Команда из 3 человек (инженер, продавец и "визуальный тюнингист":)
Назвали мы наш проект Деловой Маркет.
Пока открыли магазин на авито, но по истечении времени накопив денег хотим сделать нормальный сайт, а для начала логотип, далее фирменный стиль и макет для визиток, далее качественный баннер на авито, далее индивидуальный шрифт, стилистику сайта и собственно сам сайт.
По сути дела старт - логотип и стилистика визитки. Если еще с уникальным и строгим при этом футуристичным шрифтом, который многим может прийтись по вкусу - было бы идеально) если этот шрифт будет индивидуально разработан под нас - Счастье и бальзам на Душу!=))
Если сработаемся - будем обращаться только к Вам, потому что люди на одной волне (заказчик-клиент), а тем более порядочные - в наше время попадаются все реже и реже, поэтому лучше закрепиться друг за друга и активно сотрудничать.
Хотелось бы узнать Ваше видение и какая примерно может быть цена?
Сфера нашей деятельности на данный момент это ноутбуки Бизнес класса для Деловых людей и просто практиков, также занимаемся обычными потребительскими ноутбуками
Далее мы подключим планшеты и телефоны
Развиваем себя как ремонтную мастерскую
Важным моментом является то, что мы практически единственные, кто делает дизайн-тюнинг ноутбуков и при этом на данный момент не берет за это добавочную стоимость.
Развивая себя таким образом, как дизайн студию.
Конечная наша цель - это комплексное снабжение, отчего я и назвал нас, как ДеловойМаркет.
Тобишь человек, будучи предпринимателем или это семейная пара - при ограниченном бюджете, обратившись к нам, смогут под ключ за 7 дней получить полностью оборудованный офис (электроника, ноутбуки, планшеты, IP телефония, видеонаблюдение, контроль допуска, мебель, дверь, сигнализация, и при этом возможный дизайн тюнинг под вкус клиента)
Много идей, но это все, В конечном итоге, в моем сознании и видении будущего - концептуальный Холдинг "ДеловойМаркет"
Можно либо на данный момент сделать заточку под электронику, ремонт, деловую стилистику с футуристичным складом и дизайн-тюнинг, однако с прицелом на следующий этап.
В ближайшее время мы подключим "скрипты" услуг по уничтожению данных и шифрованию, восстановлению данных аппаратному или программному - это тоже можно учесть.
То есть максимально серьезный, деловой, футуристичный, с глубоким вкусом, интригой но при этом не отталкивающий отягощенностью этих прекрасных аспектов стилистики.
Я понимаю, выражаю возможно пожелания и видение весьма и быть может черезчур лирично, но я реальный Клиент, который хочет положиться на Вашу интуицию и богатейший опыт...
очень надеюсь на Ваше понимание и помощь, которую, я, разумеется оплачу!
С уважением к Вам ,Иван.
Жду Вашего ответа.
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