Логотип + Фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок344 просмотра

Добрый день!  

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль из 20 элементов.  

Направление: дизайн интерьеров.  

Количество предлагаемых логотипов не менее 30, в ходе всей его разработки.  

Прошу ответить по пунктам:  

1. Примерная стоимость?  

2. Срок?  

3. 3 ваших лучших фирменных стиля?

6 лет назад
av_ermakov
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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