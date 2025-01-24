Логотип и фирменный стиль для соцсетей

Требуется дизайнер для онлайн-школы, который разработает фирменный стиль для соцсетей, создаст презентации и чек-листы для курсов. Опыт работы с проектами для школьников и понимание целевой аудитории обязательно. Оперативное решение задач с 10:00 до 19:00 по будням по мск.