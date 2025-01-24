Логотип и фирменный стиль для соцсетей

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок208 просмотров

Ищу креативных специалистов для разработки логотипа, фирменного стиля и бренд бука, создания сайта на Тильде, визуала для социальных сетей и дизайна презентаций. Отклик с примерами работ, оплата по договоренности.

TildaДизайн сайтовСоздание логотиповСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Егор
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
#1
Фирменный стиль
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад