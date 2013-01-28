Полное техзадание прикреплено к проекту! (дополнительный материал высылаю на почту) Нужно креативный молодежный дизайн "аватаров" для социальной сети в контакте бюджет 10.000 рублей (250 USD)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать макет визитки для нашей компании.
За основу нужно взять уже готовую двухстороннюю (приложил) .
Изначально исполнитель должен предложить 5 разных вариантов, в именном и не именном варианте. Работаем с профессионалом!
Бюджет и сроки предлагайте!
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