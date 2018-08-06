Нейминг и фирменный стиль для транспортной компании

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Закрыт33 заявки242 просмотра

Необходимо придумать название для компании и разработать логотип. Все подробности в ЛС.

7 лет назад
Be_roo
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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