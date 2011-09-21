Нужно сделать фирменный стиль для ООО Атера. (фирменный бланк, конверт, папка с уголком, круглый макет для нанесения на поверхностьCD-диска, образец визитки). Есть логотип logo.rar. Цветовая гамма -Черный, темно-красный. Как в логотипе. ...
Необходим фирменный стиль для центра сертификации
Необходим фирменный стиль с логотипом, визитки для центра сертификации "Руссертификат".наш сайт www.ruscertifikat.ru.В фирменный стиль должны войти фирменный цвет, фирменный шрифт и фирменный знак. На основе этих трех элементов разрабатывается логотип компании.
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