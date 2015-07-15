Для новой торговой марки оборудования вентиляции и промышленной очистки воздуха требуется изготовить фирменный стиль и логотип.
Необходимо разработать брендбук (фирменный стиль)
Логотип имеется во вложении
Ищем профессионалов
Задача: сделать стильно - современно и мнималистично для SEO компании
Можно использовать любые цвета кроме зеленого если необходимо
Вместо SOLONSKY надпись будет SOLONSEO
Мы доверяем профессионалам и себя дизайнерами не считаем - так как каждый должен заниматься своим делом.
Поэтому чем креативнее все будет - тем лучше! Мы уважаем ваши идеи!
В дальнейшем готовы рекомендовать нашим клиентам - которые помимо продвижения сайтов также интересуются фирменным стилем - поверьте таких у нас много
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