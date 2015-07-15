Необходимо разработать брендбук (фирменный стиль)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен20 заявок245 просмотров

Логотип имеется во вложении

Ищем профессионалов

Задача: сделать стильно - современно и мнималистично для SEO компании

Можно использовать любые цвета кроме зеленого если необходимо

Вместо SOLONSKY надпись будет SOLONSEO

Мы доверяем профессионалам и себя дизайнерами не считаем - так как каждый должен заниматься своим делом.

Поэтому чем креативнее все будет - тем лучше! Мы уважаем ваши идеи!

В дальнейшем готовы рекомендовать нашим клиентам - которые помимо продвижения сайтов также интересуются фирменным стилем - поверьте таких у нас много

От исполнителя:

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Что входит

Ориентировочная цена

10 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$300
14 дней
Все очень понравилось! Долго допиливали проект - исполнитель с пониманием отнесся к нашему вкусу и довел до совершенства. Спасибо огромное! Рекомендуем!
Спасибо. все отлично

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
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Фирменный стиль

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