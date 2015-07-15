Необходимо разработать брендбук (фирменный стиль)

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Ищем профессионалов

Задача: сделать стильно - современно и мнималистично для SEO компании

Можно использовать любые цвета кроме зеленого если необходимо

Вместо SOLONSKY надпись будет SOLONSEO

Мы доверяем профессионалам и себя дизайнерами не считаем - так как каждый должен заниматься своим делом.

Поэтому чем креативнее все будет - тем лучше! Мы уважаем ваши идеи!

В дальнейшем готовы рекомендовать нашим клиентам - которые помимо продвижения сайтов также интересуются фирменным стилем - поверьте таких у нас много

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