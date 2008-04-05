Добрый день. Приглашаем принять участие в тендере на создание фирменного стиля компании. О нас: строительная компания, торговая компания. Основная специализация промышленные полы, плюс общестроительные работы. Продажа оборудования, материалов. Пожелания: 1. Цвет ...
Нужен логотип, визитки, бланк, конверт
Нужен логотип, визитки, бланк, конверт.
Обращаться только профессионалам.
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