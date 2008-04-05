Нужен логотип, визитки, бланк, конверт.

Необходимо разработать имидж для портфеля медицинских препаратов. Есть брендбук, регламентирующий цветовую гамму и вводные. Имидж нужен для создания рекламного модуля, подходящего для дальнейшей печати в специализированной прессе, а также для разработки каталога продукции. Препараты ...