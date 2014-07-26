Нужно создать фирменный стиль для интернет-магазин

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт17 заявок190 просмотров

Добрый день. Нужно создать фирменный стиль для интернет-магазина спортивного питания. Что должно входить в фирменный стиль?

- Логотип

- Дизайн визитки

- Дизайн рекламного буклета=флаера=листовки

- Дизайн бланка

- Дизайн сувениров: ручки и брелка

- Дизайн пакета

Название у магазина уже есть, и оно немного специфическое - "Добавочки". Соответственно нужно придумать подходящий логотип, который бы прояснял покупателям суть магазина и названия. Я раньше сам пытался быть быть дизайнером, так что сначала хотел сам нарисовать логотип. У меня ничего не вышло, т.к. не хватает знаний и креативности. Для примера я могу сказать, какие не очень удачные идеи я сам смог выдавить: 1) Банка протеина с половником внутри. 2) Мускулистый повар с половником в руках, а в половнике насыпан протеин) В общем лого может быть немного с юмором, как и само название.

Остальные составляющие стиля, должны, по-идее, включать в себя сам логотип и название, с небольшими доработками и красивым оформлением. Также нужно выбрать подходящий шрифт названия, который бы подходил к лого, и пару фирменных цветов. Ну и все это в векторе. Желательно в виде готовых к печати материалов. Оплата только после принятия работы. Вот, собственно, и все.

11 лет назад
bananamama
Данил 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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