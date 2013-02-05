Оформление фирменных бланков А4

Было приятно поработать с человеком который знает и понимает что такое хороший дизайн. Никаких нареканий быть не может - условия для работы были созданы замечательные — при помощи подробного технического задания, с помощью примеров "того что нравится" и т.п. Ранг: Заказчик-мечта)