Оформление фирменных бланков А4

$100
Фирменный стильЗавершен1 заявка99 просмотров
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Нужно красиво и стильно оформить несколько бланков в корпоративном стиле компании.

11 лет назад
annaka
Анна 
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Спасибо Виталию за работу! Порадовал ответственный подход к проекту, все было выполнено в срок и на хорошем уровне, также были оперативно учтены наши дополнительные пожелания.
Было приятно поработать с человеком который знает и понимает что такое хороший дизайн. Никаких нареканий быть не может - условия для работы были созданы замечательные — при помощи подробного технического задания, с помощью примеров "того что нравится" и т.п. Ранг: Заказчик-мечта)
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